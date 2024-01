HQ

Etter å ha mottatt et brev fra faren sin, som hun trodde var død, må Ashley reise til den mystiske Blood Edward Island for å finne ut hva som foregår. Hvis det høres ut som et mysterium i din smak, kan du bli med på GR Live senere.

Vi tar for oss den første timen av Another Code: Recollection, så ikke vær redd for at det kommer store spoilere. Vi begynner som vanlig kl. 17, så husk å bli med på GR Live-hjemmesiden. I mellomtiden kan du lese Ingars anmeldelse her.