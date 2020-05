Vi er endelig ferdig med vår Snowball-PC, og vi har testet den!

Det har vært litt av en reise, med uventede vendinger på veien, men vi ble endelig ferdig med vår Snowball PC-build, og har også testet den ut.

Den siste biten av puslespillet var det hvite Gigabyte RTX 2080 SUPER GAMING OC WHITE 8G-grafikkortet som virkelig satte prikken over i-en, både når det kommer til utseende og kraft, nok til å gi oss Ray Tracing i de kommende AAA-spillene samt best mulig prestasjon i de populære kompetitive spillene.

Sjekk ut den siste videoen i vår serie nedenfor for å se PCens utseende og hvordan den presterer:

Du ser på Annonser

I tilfelle du gikk glipp av dem, her er de tidligere videoene i serien:

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Og selvfølgelig, hvis du selv vil ha kraften av RTX, sjekk ut linken nedenfor for å se et utvalg RTX Super-kort tilgjengelig fra Gigabyte:

https://bit.ly/BUYGigabyteRTXNO

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.