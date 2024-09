Vi er fortsatt usikre på hva Megalopolis handler om i den nyeste traileren

HQ

Denne måneden kommer den siste filmen fra en av de største og mest innflytelsesrike filmregissørene gjennom tidene. Francis Ford Coppola, regissøren bak Gudfaren, Apokalypse nå og Bram Stokers Dracula kommer med sitt magnum opus Megalopolis på kino 25. september, og nå er det snart tid for en ny og lengre trailer.

I den får vi et mye bedre eksempel og en forsmak på fortellingen og historien som filmen tar sikte på å formidle, men det er fortsatt en utfordring å finne ut nøyaktig premisset for denne filmen. Oppsummeringen forsøker å rette litt på dette:

"Megalopolis er et romersk epos som utspiller seg i et forestilt moderne Amerika. Byen New Rome må forandres, noe som skaper konflikt mellom Cesar Catilina (Adam Driver), en genial kunstner som ønsker å ta spranget inn i en utopisk, idealistisk fremtid, og hans motstander, borgermester Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), som holder fast ved et regressivt status quo, som opprettholder grådighet, særinteresser og partikrigføring. Mellom dem står sosietetsdamen Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), borgermesterens datter, hvis kjærlighet til Cesar har splittet hennes lojalitet og tvunget henne til å finne ut hva hun virkelig mener menneskeheten fortjener."

Sjekk ut traileren for filmen nedenfor, og la oss få vite hva du synes om filmen nedenfor også.