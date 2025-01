"Vi er kanskje det dårligste laget i Manchester Uniteds historie. Vær så god: overskriftene dine"

HQ

Manchester United led nok et smertefullt nederlag mot Brighton i Premier League. Euforien etter Diallos hat-trick tidligere i uken varte ikke lenge, og de tapte hjemme mot Brighton, 1-3.

På pressekonferansen etter kampen kom Man United-trener Ruben Amorim med en sjokkerende uttalelse, vel vitende om at pressen kom til å bruke den: "Vi er kanskje det dårligste laget i Manchester Uniteds historie. Jeg vet at dere vil ha overskrifter, men jeg sier det fordi vi må erkjenne det og endre på det. Vær så god: overskriftene dine."

Amorim, som noen dager tidligere innrømmet at nedrykk var en mulighet, holdt ikke tilbake og erkjente at laget taper mer med ham som manager enn med den forrige manageren, Erik ten Hag, som fikk sparken på grunn av de dårlige resultatene.

"På ti kamper i Premier League har vi vunnet to. Tenk deg hva dette er for en fan av Manchester United. Forestill deg hva dette er for meg. Så vi får en ny trener som taper mer enn den forrige treneren. Det er jeg fullt klar over".

Den portugisiske treneren sa også at planen hans ikke endres: "Spillerne kommer til å lide, og fansen kommer til å lide. Jeg beklager virkelig, men jeg har én måte å gjøre ting på. Vi må overleve dette øyeblikket, og det er veldig tydelig for alle hva vi kommer til å gjøre".

Data fra OptaJoe viser at Manchester United har tapt seks (av de 12 første) hjemmekampene i Premier League, noe som er det største tapet siden 1893-94. Å ha tapt 10 av de 22 første kampene i Premier League er også deres dårligste statistikk siden 1989-90.