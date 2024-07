Vi etterforsker udødelige drap i Nobody Wants to Die på GR Live

HQ

I en by full av mennesker som i praksis er udødelige, skulle man ikke tro at mord var en populær forbrytelse. Det er det heller ikke, og derfor er det så rart når vi - i hendelsene på Nobody Wants to Die - må koble sammen en rekke av dem for å spore opp en morder i en futuristisk by.

Hvis du ønsker å bli kastet inn i Critical Hit Games 'mysterium, kan du bli med oss i dag når vi tar en titt på Nobody Wants to Die. Du kan bli med fra GR Live-hjemmesiden, eller våre YouTube- og Twitch-kanaler for å sjekke ut en time av spillet, hvor vi ikke vil dykke for mye inn i tunge spoilere.

Hvis du lurer på å skaffe deg spillet selv, eller bare vil høre mer om det, har vi anmeldelsen vår her.