Vi fant ut hva som skal til for å redde VR-spill på CES

Det kommer en og annen VR-hit her og der: Half-Life: Alyx, Batman: Arkham Shadow, men disse spillene er ikke nok til å holde liv i håpet om en fullstendig nedsenket fremtid. Det er tydelig at VR fortsatt er en nisje, men det har fortsatt et stort potensial.

På CES-messen i år snakket vi med innholdsskaperen og VR-eksperten James Wynn om hvordan denne spillopplevelsen kan få den suksessen den burde ha. Wynn erkjenner at ting som et kostbart fullt oppsett og reisesyke er et problem, men han ser et lys i enden av tunnelen for VR.

"Meta gjør det veldig bra med å bringe det til et bredere marked", sier Wynn. Det er sannsynligvis verdt å merke seg at dette intervjuet ble spilt inn før Meta så ut til å stenge alle sine VR-spillstudioer. "Som jeg sa, bevegelsessykdommen må forbedres. Men ærlig talt, la meg ta det tilbake. Den største tingen er markedsføringen."

"Jeg synes det er veldig interessant å selge VR, spesielt måten jeg lager innhold på. Så jeg viser sjelden spillopplevelsen i innholdet mitt akkurat nå. Jeg viser mest frem teknologien," forklarte han. "Men jeg har lagt merke til at når det gjelder markedsføring av VR, er det én ting å ta på seg headsettet, men det er noe helt annet å formidle følelsen i headsettet til andre mennesker. Det er én ting å se på en spilltrailer og se noen andre bevege hendene sine, og noe annet er å selge ideen om å være i spillet. Så det som er lettere for meg, er å si til folk: "Hei, har du sett Ready Player One? Folk skjønner det med en gang. Så det er for at folk skal forstå og elske konseptet."

Kanskje vi må gå tilbake til en 90-tallsaktig markedsføringstilnærming med VR, og vise hvor kult det kan se ut og hvilke steder det kan ta deg til. Sjekk ut hele intervjuet med James Wynn nedenfor for mer informasjon: