PlayStation utsetter Saros til april

Ett av spillene vi visste ville være på The Game Awards var Returnal-skapernes Saros. Dette var gode nyheter, men dessverre fikk vi en litt dårlig nyhet på showet.

For selv om den nye historietraileren gir en smakebit på hva vi kan forvente av denne mørke fortellingen og litt gameplay avsluttes den med å avsløre at Saros har blitt utsatt til den 30. april. Dermed må vi vente 5 uker lengre enn planlagt. Heldigvis ser jo spillet fortsatt meget bra ut, samtidig som det skal bli spennende å se hvordan finnene håndterer det å lage en historie med langt flere figurer og filmatiske sekvenser.