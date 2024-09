Vi får en full titt på Arcanes andre sesong i morgen

HQ

En av de beste videospilladapsjonene vi har sett til dags dato er nesten klar for sin retur. Netflix-serien Arcane kommer tilbake for en andre sesong i november, og med det er hype-toget som får oss klargjort og klar for den store tilbakekomsten, i full effekt.

Vi blir fortalt at fra og med i morgen, 5. september, klokken 13:00 BST / 14:00 CEST, kan vi gå over til YouTube (eller enda bedre, gå tilbake til din lokale Gamereactor-region for å finne traileren her også!) For å se hele traileren for Arcane: Sesong 2.

Dette vil utvilsomt også være tidspunktet og stedet der vi får bekreftet utgivelsesdatoen, som kan bli så tidlig i måneden som 2. november, ettersom premieren World Championship for League of Legends avsluttes samme dag. Sammenfallende? Ja, kanskje. Eller kanskje ikke... Det får vi vite i morgen.