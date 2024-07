Vi får en siste sniktitt på Nobody Wants to Die i en ny lanseringstrailer

HQ

Nobody Wants to Die Critical Hit Games' nye spill lanseres i dag, den 17. juli, til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC. For å feire Critical Hit Games' nye utgivelse har vi fått en lanseringstrailer som gir oss et siste glimt av spillet før vi selv kan dykke ned i det.

Nobody Wants to Die er et neo-noir-spill som utspiller seg i et futuristisk New York. Forvent flygende biler, avansert teknologi, hele pakka. Du spiller som en detektiv i denne byen med udødelige, og bruker tidsmanipulering og din egen teknologi for å spore opp en morder på et sted uten død.

Spillet lanseres offisielt om noen timer her borte, så mens du har tid før du kaster deg ut i denne fortellingen om de udødelige og døden, kan du ta en titt på forhåndsvisningen vår. Vi fikk sjansen til å spille spillet nylig, og legger ned tankene våre her.