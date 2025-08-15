Vi får hærer til å kollidere i Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition i dagens GR Live

HQ

Old school-strategi er temaet for dagens GR Live, der vi tar en titt på Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. Relics klassiske strategispill har blitt redefinert for den moderne tidsalderen, og vi får se om det skaper de samme minnene som det gjorde for så mange år siden.

Dawn of War - Definitive Edition er komplett med alle de originale kampanjene og DLC-kampanjene fra det opprinnelige spillet, og har også 4K-kompatibilitet, forbedringer av pathfinding, mod-kompatibilitet og en generelt mer filmatisk opplevelse.

Som alltid kan du bli med oss fra kl. 17 på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre, i tillegg til vår egen GR Live-side. Hvis du vil lese mer av våre dyptgående tanker om Dawn of War - Definitive Edition, kan du sjekke ut hele anmeldelsen vår her.