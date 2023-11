Vi får høre mer om Amazons Fallout-serie neste måned.

HQ

Som vi nylig fikk vite, kommer Amazons TV-serie Fallout i april neste år. Men vi kommer ikke til å sitte stille og vente til da. Det ser ut til at vi kan få høre mer allerede i begynnelsen av neste måned.

Nærmere bestemt venter vi på den 2. desember, for da skal stjernene Walton Goggins og Ella Purnell samt produsent Jonathan Nolan til CCXP for å holde et panel. Vi er ikke helt sikre på hva som vil bli avslørt på panelet, men vi kan tenke oss at vi vil få flere detaljer om seriens handling, karakterer og mer.

Fallout-serien er det siste forsøket fra studioene på å filmatisere videospill og få dem ut til et mainstream-publikum. Vi har sett noen utrolige økonomiske suksesser i år med Five Nights at Freddy's og The Super Mario Bros. Movie, og gode anmeldelser for The Last of Us og Castlevania: Nocturne. Fans av den dystopiske RPG-serien håper at filmen kan matche kvaliteten på de videospillfilmatiseringene vi har sett de siste årene.