Vi får ikke E3 2020 digitalt heller

Da Entertainment Software Association til slutt bekreftet at E3 2020 måtte kanselleres som følge av pandemien sa de at det fortsatt var håp om å gjennomføre en mindre utgave av messen digitalt. I forrige uke annonserte IGN at de vil ha en rekke streamer fylt med spennende nyheter og intervjuer rundt tiden da E3-messen egentlig skulle vært, noe som tydet på at ESA sine håp hadde blitt knust. Nå har dette blitt bekreftet av selskapet selv i en melding til PCGamer, hvor de samtidig sier at planen i stedet er å støtte Microsoft, Ubisoft og alle de andre som vil ha egne digitale eventer. Dermed kan det virke som om det kun blir IGN som vil samle flere annonseringer fra ulike selskaper i sommer om vi ikke regner med Sony og Microsoft.