Vi får ikke et nytt Call of Duty i 2023 - Nytt spill blir bare på PC, PS5 pg Xbox Series

Etter lang tid med rykter og spekulasjoner bekreftet Activision for en stund siden at årets Call of Duty er Call of Duty: Modern Warfare II og at et nytt Call of Duty: Warzone er på vei. Dermed var det ingen tvil om at serien sin imponerende rekke av årlige utgivelser ville fortsette i år. I 2023 er det tilsynelatende dog slutt.

Alltid troverdige Jason Schreier hos Bloomberg avslører at den 17 år lange tradisjonen brytes i 2023 siden Activision har bestemt seg for å "utsette" Treyarch sitt kommende Call of Duty. Dette skyldes blant annet at Call of Duty: Vanguard har vært en skuffelse for selskapet, samtidig som at utviklerne trenger mer tid til å ta alt til nye høyder siden spillet kun skal komme til PC, PlayStation 5 og Xbox Series.

Dermed virker det som om "bare" mer Modern Warfare II og Warzone 2-innhold kommer neste år. Forhåpentligvis betyr dette at vi endelig får en banebrytende opplevelse igjen i 2024.