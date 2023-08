Vi får se anti-Katniss i Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Regissøren av Hunger Games-filmene og den kommende spin-off-filmen The Ballad of Songbirds and Snakes har sørget for at vi ikke får se hovedpersonen i sistnevnte film som en ny Katniss Everdeen.

I en samtale med Empire sa Francis Lawrence at Lucy Gray Baird er "anti-Katniss", noe som betyr at vi får se en helt annen type hyllest denne gangen, en som ikke er redd for å stå i sentrum.

"Katniss var innadvendt og en overlever", sier Lawrence. "Hun var ganske stille og stoisk, man kan nesten si at hun var aseksuell. Lucy Gray er det motsatte. Hun bærer seksualiteten sin på ermet, [og] hun er virkelig en utøver."

Det virker bra at vi ikke bare får Katniss 2.0 i den nye filmen, men det kan nok skuffe noen fans som ønsker at The Hunger Games-prequelen skal være mer lik originalfilmene.