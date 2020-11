Vi får snart høre mer om Astro ifølge maskotens utvikler

Du ser på Annonser

Lille Astro er godt på vei til å bli en av PlayStations nye maskoter. Astro Bot Rescue Mission fikk stor suksess på PSVR, og på samme måte som den tittelen på geniale måter introduserte den nye plattformer har også Astro's Playroom fått masse ros for sin sjarmerende visuelle side og måten det introduserer spillere for konsollens nye funksjoner.

Og vi har så absolutt ikke hørt det siste fra den sjarmerende roboten. På PlayStation Blog introduserer Nicolas Doucet, Studio Director og Creative Director hos SIE Worldwide Studios, nye spillere for Astro's Playroom og kommer også med en liten teaser:

"We would not be here without you and we wanted to show you our most sincere appreciation. Astro will be back with news soon. Until then, have a great time with your PS5 and above all, stay warm and safe!"

Personlig håper jeg på et nytt spill med Astro, for Astro's Playroom imponerte meg stort.