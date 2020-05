Vi får snart vite mer om Quantic Dreams nye spill

Du ser på Annonser

Som kjent har Quantic Dream revet seg løs fra Sony som fast samarbeidspartner, og siden de nå har lovet at de eksempelvis vil eksperimentere med helt nye sjangere, så er det ikke lett å vite hva vi kan forvente av studioet, som i dag er helt uavhengig.

Nylig avholdt de en livestream på deres Twitch-kanal, og her slo stifterne av studioet, Guillaume de Fondaumière og David Cage, fast at de jobber på "mange spennende nye prosjekter", og at vi snart får se et eller flere av dem.

Hva slags spill håper du å se?