Vi får to Star Wars-filmer i 2026

Star Wars-filmene kom på rekke og rad for noen år siden, men så innså Disney at kua hadde blitt så melka at den var like porøs som Stratos. Derfor har det ikke vært mye fra den fronten i det siste, men det er visst bare midlertidig.

Variety har fått vite de tre annonserte Star Wars-filmene har fått nye datoer. Den første skal nå komme 22. mai 2026 før nummer to får premiere 18. desember samme år. Deretter venter den tredje 17. desember 2027.

Disse endringene skyldes, som Marvel- og Avatar-forsinkelsene, blant annet den pågående forfatterstreiken. Derfor bør vi ikke forvente mer informasjon om dem på en stund heller.