Vi får visstnok snart vite pris og lanseringsdato for Valves Steam Machine

Valves Steam Machine kommer, men når? Og hva koster den? Ifølge Tweak Town, og rapportert av Insider Gamings Mike Straw, nærmer tiden for å avsløre informasjon seg.

Valve har offisielt uttalt at de fortsatt planlegger å sende både Steam Machine og Steam Frame-hodesettet i 2026. Ifølge kilder er prising det store problemet, og Valve diskuterer aktivt om de er villige til å "ta et tap" på kort sikt.

Mens vi venter, kan vi i det minste spekulere. En nylig lekkasje som antyder at Steam Controller vil koste $ 100, gjør det sannsynlig at Steam Machine-prisen fortsatt vil være høyere enn forventet. Den kompakte størrelsen og den konsolllignende naturen til SteamOS er også viktige faktorer, ettersom Steam Machine har potensial til å bli den første "PC-en som spillkonsoll" når det gjelder brukervennlighet og plug-and-play. Valves Steam Machine vil være tilgjengelig med 512 GB og 1 TB lagringskapasitet.

Vi må vente litt lenger.