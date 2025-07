Vi flykter fra en øde øy i Peak i dagens GR Live

Det har kanskje tatt litt lengre tid enn vi skulle ønske, men nå er vi endelig klare til å ta på oss den beige skjorta og merket og begi oss ut på Peak. Landfall og Aggro Crabs samarbeid har blitt en umiddelbar hit, og i dag skal vi se om vi kan klatre opp til Peak på en time.

HQ

Peak Landfall er et samarbeidsspill der du og opptil tre venner spiller som speidergutter som er etterlatt på en øde øy etter en flyulykke. Dere må kjempe mot elementene, fra iskald vind til lavafylte steiner, og ta dere opp til toppen av et fjell for å ringe etter skyss hjem.

Hvis du vil hjelpe oss med å nå toppen, kan du bli med på strømmingen vår på YouTube, Twitch og Facebook, i tillegg til vår egen GR Live-hjemmeside. Vi starter fra kl. 17, så husk å bli med på vårt spesielle utfordringsløp.