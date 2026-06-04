Vi føler maskinåndens velsignelser i Warhammer 40,000: Mechanicus II i dagens GR Live

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Warhammer 40,000: Mechanicus II ble utgitt som en del av 10-årsjubileet for Warhammer Skulls, og tar oss tilbake til en verden av sint maskinkrigføring, der vi inntar rollen som Adeptus Mechanicus. Disse maskinmennene er forskere, cyborger, krigere og vil gjøre hva som helst i vitenskapens navn, selv om det betyr å vekke opp en eldgammel rase av sansende maskiner kjent som Necrons.

I Warhammer 40,000: Mechanicus II kan vi spille som enten Necrons eller Adeptus Mechanicus, og vi får våre egne kampanjer mens vi kjemper for å få de slumrende maskinene tilbake i gravene sine, eller sparke Imperiets største nerder vekk fra hjemplaneten vår. I likhet med det første spillet kan du forvente massevis av taktiske kamper i Warhammer 40,000: Mechanicus II, med gnister som flyr når maskinene tørner sammen i brutale slag.

Hvis du vil bli med oss på en time med Warhammer 40,000: Mechanicus II, strømmer vi som alltid direkte på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Facebook- og Twitch-sidene våre fra kl. 17. Hvis du ønsker å få våre grundige inntrykk av spillet, kan du finne vår anmeldelse her.