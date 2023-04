Vi forbereder oss på et stort utendørs eventyr Bellroy's Venture Ready Pack

HQ

Bellroys nyeste ryggsekk er kjent som Venture Ready Pack, og som navnet antyder er den designet for å gjøre deg klar for et stort utendørs eventyr. Vi har tatt en titt for å se hvordan den står seg mot konkurrentene og Bellroys tidligere sekker.

Prisen her er ikke billig, men det du får for pengene ser ut til å være verdt det. Med 26 liter lagringsplass, det typisk robuste materialet du forventer av en Bellroy-ryggsekk, og vannavstøtende glidelåser blant mange andre funksjoner, kommer du ikke til å bli overrasket av naturen her.

Vi går gjennom alle funksjonene i denne eventyrlige ryggsekken i en Quick Look. Sjekk den ut nedenfor hvis du har behov for å bære tung teknologi over lange avstander.

<video