Vi forhåndsviser Gamescom 2025 i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det er tid for det som har blitt den største begivenheten i den årlige spillkalenderen, etter at E3 kollapset, har den tyske Gamescom stukket av og blitt giganten i gjengen. I 2025 skjer Gamescom denne uken, med Opening Night Live planlagt allerede i morgen, 19. august, og med det er det på tide med vår årlige The Gamereactor Show -episode dedikert til festivalen.

Det stemmer, denne gangen deler Alex og jeg alle våre forventninger og håp om Gamescom 2025 og Opening Night Live, og diskuterer kunngjøringene vi forventer og de tingene vi håper å se også.

For å høre våre håp og drømmer for det forestående showet og festivalen, må du huske å sjekke ut den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på din valgte podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.