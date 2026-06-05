Vi forhåndsviser Summer Game Fest og Xbox Games Showcase på det siste The Gamereactor Show
Vi oppsummerer og deler noen tanker om den nylige State of Play også.
Vi er godt inne i årets travleste uke for spillnyheter og informasjon, da "ikke-E3"-perioden er i full gang. State of Play-sendingen har allerede ankommet og bød på tonnevis av lovende avsløringer og kunngjøringer, men den vil bli etterfulgt av andre store sendinger i dagene fremover, inkludert kveldens Summer Game Fest.
For dette formål, for dagens The Gamereactor Show-episode, forhåndsviser vi Summer Game Fest og også søndagens Xbox Games Showcase, og snakker om hva vi forventer å se på begge showene, og også hva vi virkelig håper vil dukke opp.
Dette er også etter å ha delt noen tanker og inntrykk på State of Play, inkludert å snakke om God of War: Laufey's cube, som Alex absolutt har noen sterke meninger om. Sørg for å få med deg alt dette, inkludert korte teasere for andre show som Future Games Show og PC Gaming Show også, i den siste episoden av podcasten.
Og for dette formål kan du finne det nye showet nedenfor, eller på din valgte podcastleverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.