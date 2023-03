Vi forsøker å overleve i Sons of the Forest i dagens GR Live

Sons of the Forest utsettes igjen - lanseres i februar

den 31 august 2022 klokken 23:14 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Endnight Games har vært veldig tause etter at de i mars utsatte Sons of the Forest til en gang i oktober, så med tanke på at vi går inn i september om under en time bør...