Vi fortsetter Senuas saga i Hellblade II på dagens GR Live

Noe av det mest spennende med sommeren for spillentusiaster er at den jevnere kadencen av nyankomne og lanseringer betyr at du får en pustepause og en sjanse til å gå tilbake og spille noen spill du kanskje ikke har hatt mulighet til å spille tidligere.

For meg inkluderer det Senua's Saga: Hellblade II, oppfølgeren til Ninja Theory's psykologiske actioneventyr. Dette spillet tar Senua med til Island for å overleve i en brutal vikingversjon av landet, samtidig som hun fortsetter å overvinne psykosen sin.

Jeg hopper inn i åpningstimen av Hellblade II på dagens stream fra det vanlige tidspunktet 16:00 BST / 17:00 CEST. Husk å gå til GR Live-hjemmesiden for å få med deg det som skjer.

Og ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet her, eller se vår videoanmeldelse nedenfor.