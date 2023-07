Vi går Only Up i dagens GR Live.

Et spill som ser ut til å være absolutt overalt akkurat nå, er SCKR Games' plattformspill, Only Up! Dette spillet er bokstavelig talt hva det står på boksen, og ber spillerne om å klatre og klatre og fortsette å klatre, alt for å komme så høyt som fysisk mulig. Haken er at spillet har en veldig straffende fallmekanikk som gjør at spillerne mister massevis av fremgang når de faller, i likhet med Getting Over It.

HQ

Nå som Only Up er i vinden, skal vi prøve oss på tittelen i dagens utgave av GR Live, der jeg er vert og prøver å klatre over skyene i løpet av en time, alt på GR Live-hjemmesiden fra det vanlige tidspunktet 15:00 BST / 16:00 CEST.