Vi går tilbake til den gamle grinden i The Last Worker i dagens GR Live

HQ

I forrige uke lanserte utviklerne Wolf & Wood og Oiffy sitt oppslukende narrative eventyrspill The Last Worker, et spill som utforsker hvordan en ensom arbeider kjemper tilbake mot automatisering i jobben sin hos verdens største forhandler. En beslutning som gjør at han må velge mellom kapitalisme og aktivisme. Det er unødvendig å si at det er en historie som føles veldig ekte og passende for samfunnet vi beveger oss videre mot, og vi kommer til å hoppe inn i dette i dagens GR Live for å se hvordan det former seg.

Fra og med den vanlige tiden klokken 16 vil vår egen Rebeca være vertskap når hun spiller gjennom åpningstimen av The Last Worker. Alt på GR Live-hjemmesiden. Sørg for å stikke innom for å få med deg handlingen mens den utfolder seg, og sjekk også ut lanseringstraileren for The Last Worker nedenfor for noen glimt av hva som kommer.