Vi gikk gjennom MSIs nyeste bærbare datamaskiner på CES

HQ

En bærbar gaming-pc er kanskje ikke like portabel som en håndholdt PC som Steam Deck, og heller ikke like kraftig som en full tower-PC, men disse enhetene er likevel utrolig populære fordi de tilbyr en god mellomting mellom de to. Få er bedre på bærbare datamaskiner enn MSI, og derfor kunne vi ikke gå glipp av sjansen til å ta en omvisning i deres nyeste bærbare datamaskiner på CES.

I videoen nedenfor tar vi en titt på Prestigious, Cyber, Precis og Raider, som alle kan skilte med økt ytelse, skarp grafikk og mye mer som brukerne kan glede seg over. Hvis du ønsker å oppgradere den bærbare datamaskinen din eller bare vil se hva MSI har å by på med sitt nyeste utvalg, kan du sjekke ut oversikten vår nedenfor: