Vi gjennomgår og oppsummerer Gamescom i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Gamescom har vært og gått. Den årlige tyske videospillmessen er nok en gang overstått, og mens vi fortsatt jobber oss gjennom vår samlede dekning av arrangementet, har Alex og jeg tatt oss litt tid til å sette oss ned og gjennomgå årets festival.

Jepp, i den siste episoden av The Gamereactor Show, ser vi tilbake på 2025-konvensjonen for å diskutere tiden vår vandrende rundt i Koelnmesses haller, alt mens vi setter søkelyset på en håndfull av titlene som mest fanget vår oppmerksomhet. Vi plukker ut våre stjerner på utstillingsgulvet og også Opening Night Live, med noen crossovers her og der.

For å få med deg den 64. episoden av The Gamereactor Show, se nedenfor eller besøk din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.