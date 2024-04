Vi hakker og skjærer i Rise of the Ronin i dagens GR Live.

HQ

Det klarte kanskje ikke å skille seg ut i skyggen av utgivelsen av Dragon's Dogma 2, men Rise of the Ronin fra Team Ninja viste seg å være en morsom opplevelse med flotte kamper. Som du kan lese i anmeldelsen vår, likte vi spillet, og i dag gir vi deg en times spilling for å vise hvorfor.

Bli med oss til vanlig tid kl. 16:00 BST/17:00 CEST for litt hacking, litt slashing og litt utforsking av Team Ninjas historiske japanske setting. Du finner strømmingen ved å gå til GR Live-hjemmesiden som vanlig, så bare kom innom.

Har du spilt Rise of the Ronin?