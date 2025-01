Vi har den fullstendige utgivelsesplanen for Invincible: Sesong 3

HQ

Etter hvert som vi nærmer oss premieren på Invincible: Sesong 3, har Amazon Prime Video fortalt oss når vi kan se frem til hver av de åtte episodene. Beleilig nok blir det ingen delt sesong, i stedet slippes tre episoder på premieren 6. februar, og deretter slippes en ny episode hver uke før alt avsluttes 13. mars.

Skaperen Robert Kirkman har tidligere sagt at han tror det vil ta rundt åtte sesonger å fullføre hele historien, men han har også lagt til at det kan bli mer - så hvis publikum fortsatt er der, ser det ut til at vi ikke engang er halvveis ennå.