Vi har fått en første titt på Avatar: Seven Havens

Det første bildet til oppfølgerserien Avatar: The Last Airbender har blitt avslørt. Avatar: Seven Havens finner sted etter hendelsene i Avatar: The Legend of Korra, og selv fra bare et bilde kan vi se at verden har endret seg mye.

HQ

Serien finner sted etter at en ødeleggende katastrofe har rystet verden, og en ung jordbøyer vil oppdage at hun er Avataren - et vesen som kan bruke alle de fire elementene. Dette blir imidlertid ikke sett på som en velsignelse for menneskeheten slik det en gang var.

Skaperne av den originale Avatar-serien, Michael DiMartino og Bryan Konietzko, er tilbake for Seven Havens, som vil bestå av 26 episoder fordelt på to sesonger. Det gjør det til den korteste Avatar-serien til dags dato, men hvis skaperne har hele plottet godt kartlagt, kan det tillate showet å være mer sammenhengende. The Legend of Korra ble kritisert for å føles som en serie som ikke visste om den kom til å få en ny sesong.