Vi har fått en første titt på The Crow reboot med Bill Skarsgård.

For over 30 år siden ble originalversjonen av The Crow rammet av en tragedie da stjernen Brandon Lee ved et uhell ble skutt og drept under innspillingen. Nå kommer regissør Rupert Sanders med en ny versjon av The Crow.

Denne versjonen har den svenske skuespilleren Bill Skarsgård i hovedrollen sammen med FKA Twigs. I likhet med den første versjonen blir Skarsgårds rollefigur og kjæresten hans brutalt drept etter at demoner fra fortiden hennes kommer tilbake for å hjemsøke dem.

Fastlåst i et limbo mellom liv og død må The Crow reise seg for å ta seg av de onde. The Crow Rebooten har premiere 7. juni, og du kan se det første blikket på Bill Skarsgård i bildet nedenfor:

Takk, Vanity Fair.