Vi har fått fingrene i Samsung Galaxy S23+

HQ

Nylig fikk vi fingrene i Samsung Galaxy S23-linjen med smarttelefoner. Vi har allerede sett på flaggskipet S23 Ultra, og nå skifter vi fokus til S23+.

Denne enheten er en større og litt kraftigere versjon av S23, en som fortsatt er veldig kapabel, men ikke designet for å være like teknologisk avansert som Ultra. For å se hvordan S23+ former seg, og om den er verdt å plukke opp over basismodellen S23 eller toppmodellen S23 Ultra, sørg for å få med deg vår nyeste Quick Look nedenfor.

Og sørg også for å se våre tanker om S23 Ultra her.