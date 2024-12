"Vi har Guardiola": Den ekte sangen som Manchester City-fansen sang etter å ha vunnet over Leicester

HQ

Pep Guardiola smilte endelig i går, mer av lettelse enn av glede, som han sa til pressen etter at Manchester City slo Leicester City på bortebane, 0-2, med mål av Savinho og Erling Haaland. Hvem vet om det blir vendepunktet i den sportslige krisen, uten sidestykke i Guardiolas suksessrike managerkarriere, men det gjorde at de kunne ønske det nye året velkommen med glede og stolthet.

Etter bare to seire på 14 kamper ville fans fra de fleste klubber bedt om managerens hode. Det har vi for eksempel sett i Milano i dag. Men Guardiola er annerledes: For noen uker siden, da krisen var på sitt verste, forlenget klubben kontrakten hans med minst to nye år som et tegn på tillit. Fansen vendte aldri ryggen til Guardiola, manageren som gjorde City til den mest fryktinngytende klubben i verden, med seks Premier League-titler.

Og i går, da laget endelig vant, svarte publikum med en sang. "Vi har Guardiola". Det er en sang som ble sunget for første gang i 2016, da katalaneren først signerte for laget, og er en miks fra 60-tallshiten "Glad All Over" av The Dave Clark Five. "Si at du trenger meg, vær alltid min, for vi har Guardiola, vi har Guardiola".

I en video fanget opp av TV-kameraer, kom Erling Haaland bort til Pep og ba ham om å bli med City-fansen for å feire.

I januar vil Manchester City forsøke å forsterke stallen med nye signeringer. Årets første kamp blir mot West Ham lørdag 4. januar, men den store dagen blir 22. januar, en kamp for overlevelse i Chamìons League mot Paris Saint-Germain.