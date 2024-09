Vi har ingenting å tape i det første klippet fra Arcane sesong 2

HQ

Etter hendelsene i Arcane sesong 1 kan man trygt si at det ikke har gått så bra for Vi. Hennes spirende romanse med Caitlyn ser ut til å være over, og søsteren hennes prøver å lede en slags revolusjon. Det gjør at hun må satse på en boksekarriere og bli involvert i alkoholisme.

Som du kan se i klippet Nothing to Lose nedenfor, viser Vi seg å være en mester i boksing. Hun gjør ikke stort annet enn å trene og drikke, men det siste fører til at hun ser syner av Caitlyn og Jinx. I løpet av klippet forverres hennes mentale helse fullstendig.

Etter klippet får vi et glimt av traileren vi så tidligere i år, med bekreftelsen på at Arcane sesong 2 slippes i tre deler. Act 1 slippes 9. november, Act 2 kommer 16. november, og Act 3 vil avslutte alt 23. november.