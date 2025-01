Vi har kanskje allerede det beste tennispoenget i 2025: alle smilte, til og med den tapende siden

HQ

Forventningene var store i Brisbane, Australia, da det ble annonsert at Novak Djokovic og Nick Kyrgios skulle spille sammen i double, to veteraner som skulle spille sammen for første gang i karrieren. Dessverre varte det ikke lenge.

Paret debuterte 30. desember 2024 i en seier over Alexander Erler og Andreas Mies. Det var Kyrgios' debut etter 18 måneders pause på grunn av en ankelskade, og i singeldebuten dagen etter, 31. desember, tapte han dessverre for Giovanni Mpetshi Perricard i et grusomt nederlag (alle tre settene endte i tie-breaks), og han forlot banen med "bankende smerter".

En dag senere, 1. januar 2025, ble Djokovic-Kyrgios-foreningen avsluttet, beseiret av Nikola Mektic og Michael Venus. Kampen ble også løst i tie break, 6-2 3-6, 10-8, og det så ut til at Djokovic og Kyrgios hadde tie break på sporet (4-7) da de innrømmet fire påfølgende vinnerpoeng til Mektic og Venus (10-8).

Det største doublepoenget i 2025?

Det var årets første dag, men den kampen hadde kanskje et av de sprøeste doublepoengene vi kommer til å se i hele år. Se hvordan alle spillerne nådde baller som virket umulige, og Kyrgios passerte til og med racketen sin under beina.

Da poenget var over, smilte alle i ærefrykt: publikum, dommeren, til og med Djokovic til tross for at han tapte poenget: så bra var det.