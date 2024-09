Vi har kikket på Deliver at All Costs: Crazy Taxi møter Destroy All Humans!

HQ

Da jeg dro til London for noen uker siden for å spille en trippelkonferanse med Konami-prosjekter, inkludert Silent Hill 2 Remake og Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, forventet jeg virkelig ikke at den nye IP-en skulle være den som blåste meg mest av banen.

Folkene på Far Out Games har kommet opp med det geniale konseptet å lage en Crazy Taxi-lignende opplevelse der du i stedet for å frakte folk rundt i en moderne by er en budbilsjåfør som bor i en fiktiv amerikansk by på 1950-tallet. Dette spillet er kjent som Deliver at All Costs, og som navnet tilsier, er målet å fullføre leveransen din uansett situasjon. Og tro meg, det vil være tider hvor du rett og slett mister munn og mæle over det som skjer.

HQ

Dette er en annonse:

Deliver at All Costs spilles fra et isometrisk perspektiv, litt som for eksempel Diablo, og ideen er at du setter deg bak rattet i en bil og ødelegger verden for å få jobben gjort uten å ta hensyn til miljøpåvirkningen. Og miljøpåvirkning blir det, for spillverdenen er fullstendig ødeleggbar, noe som betyr at du kan pløye gjennom alle bygninger, knuse alle biler, ødelegge alle rørledninger eller kjøre ned alle fotgjengere. Sånn sett er dette litt som Grand Theft Auto møter Destroy All Humans!, men hovedforskjellen er at i Deliver at All Costs får ikke handlingene dine egentlig noen konsekvenser. Hvis du forårsaker nok kaos kan du tiltrekke deg oppmerksomheten til det lokale politiet, men de kan ikke måle seg med dine kjøretalenter, og etter å ha brutt synsfeltet kan du hoppe ut av bilen, hoppe ned i en søppelcontainer og vente til det hele har roet seg.

Du så sikkert at det ble nevnt at du kan gå ut av bilen og syntes det var litt overraskende, og det er det på en måte også. Grunnen til dette er at verden er full av kriker og kroker med skjulte hemmeligheter og leverandører av sideoppdrag, hvorav de fleste er like bisarre og merkelige som hovedleveransemålene. Hvorfor skulle du gidde å gjøre disse utover bare å jakte på de unnvikende 100 %? Fordi disse ofte gir deg deler eller tegninger i belønning som du kan bruke til å forbedre og endre bilen din, for eksempel ved å legge til en kran for å hjelpe til med leveringsoppgavene eller fjæringsdører som kan åpnes manuelt når du zoomer rundt i verden for å skyte en intetanende sivilist ut i stratosfæren.

Uansett, hva med noen av de ville leveringsoppgavene jeg stadig nevner? Det som begynte som en enkel kasse med høyst ustabilt fyrverkeri som eksploderte da jeg transporterte det mellom et par av de forskjellige regionene på verdenskartet, utviklet seg snart til å bli en leveranse av en levende sverdfisk som var større enn bilen min, 80 råtnende vannmeloner som alle fulgte fysikkens lover hver for seg og en ballongmaskin som fikk bilen min til å løfte seg fra bakken i noen sekunder av og til. Hver leveringsoppgave var svært forskjellig fra den forrige, og du er virkelig aldri forberedt på hva Deliver at All Costs vil gi deg neste gang.

Dette er en annonse:

Jeg vil si at verden virket litt grunnleggende. Selv om det er flere unike områder med hver sine egne biomer og stiler å besøke når du utforsker, er det meste som forventes av deg bare å knuse kasser merket med gule kryss for å plyndre pengene inni eller oppdage og åpne kister for å finne ekstra verktøy og tegninger. Nok en gang er det litt Destroy All Humans! i denne forbindelse også, og mindre Maneater, der Tripwire klarte å holde sin rare verden interessant med ekstra oppgaver og utfordringer.

Når vi snakker om DAH og Maneater, har Deliver at All Costs en lignende humor med en veldig satirisk komisk tone som også passer temaet for spillet. Det gjør deg mer tilbøyelig til å lære mer om de forskjellige karakterene og deres motivasjoner, selv om historien ser ut til å dreie seg mest om karakteren Winston Green som bare prøver å overleve etter å ha blitt permittert fra sin elskede og mer imponerende jobb som rakettingeniør.

Uansett er det unektelig en morsom aura og estetikk med Deliver at All Costs. Dette spillet er rett og slett uanstrengt morsomt å plukke opp og spille, og med en hovedhistorie på rundt 11 timer - de som vil gjøre absolutt alt kan legge til ytterligere fem timer eller deromkring - et rent singleplayer-design, og et sett med spillmekanikk og ødeleggelsesmotor som gjør den halvåpne verdenen til en faktisk lekeplass, er det mange grunner til å være begeistret for dette spillet. Jeg tror virkelig at den sprø tonen vil fortsette å få dette spillet til å føles friskt etter hvert som timene ruller videre, og for den saks skyld vil jeg definitivt komme tilbake til St. Monique for mer Deliver at All Costs når det til slutt debuterer på PC og konsoller.