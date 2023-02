Vi har lekt med PlayStation DualSense Edge-kontrolleren

HQ

Har du lurt på om det er verdt å få en av PlayStation's Dualsense Edge kontrollere? Kanskje du har gledet deg til å se hvordan en av "pro" -enhetene ser ut i faktisk bruk? Hvis noen av disse spørsmålene har vært i tankene dine i det siste, har vi bare videoen for deg.

Vi har lekt oss med DualSense Edge som en del av den siste episoden av Quick Look, hvor vår egen Magnus har delt noen korte fakta og tanker om kontrolleren, og til og med gitt en kort veiledning om hvordan alle de forskjellige funksjonene og tilpassbare delene fungerer.

Så hvis en DualSense Edge er i tankene dine, må du sjekke ut videoen nedenfor for en grundig titt, og sørg også for å lese vår anmeldelse av kontrolleren her for å se en enda videre analyse av den.