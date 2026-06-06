Vi har nå en lanseringsdato for Stranger Than Heaven

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Sega og RGG Studio gikk på scenen i Dolby Theatre i Hollywood for å vise oss en ny filmtrailer for Stranger Than Heaven, deres nye IP som vil følge en historie om action og hevn gjennom tre tidsepoker, i samme verden som Yakuza/Like a Dragon. Sammen med RGG Studio-sjef Masayoshi Yokoyama gikk Snoop Dogg på scenen, og hadde en rolle i historien om yakuza og japansk organisert kriminalitet. Den vi ikke forventet å se var Tupac, som vil være med i spillet takket være en AI-rekonstruksjon med familiens tillatelse.

Til slutt kunngjorde Yokoyama at Stranger Than Heaven vil bli utgitt 15. januar 2027 for PlayStation 5, Xbox Series og PC. Se traileren som avslører hele rollebesetningen nedenfor.