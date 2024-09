Vi har prøvd Orcs Must Die: Deathtrap: En ekte evolusjon for orkeslakt-serien

HQ

I løpet av de kommende dagene vil Warhammer 40,000: Space Marine II debutere og gjøre sin ankomst i sin helhet. Dette enormt etterlengtede spillet handler om å drepe horder av fremmede monstre som en mektig helt, og du lurer kanskje på hva noe av dette har med Orcs Must Die! å gjøre? Vel, for alle som aldri har spilt et spill i denne langvarige serien før, har Orcs Must Die! et veldig likt premiss der en gruppe spillere (eller en solospiller) må bekjempe horder av orker ved hjelp av forskjellige feller og andre byggbare alternativer for å beskytte et kjernemål. Det er i hovedsak Space Marine uten det dystre blodet og gørret.

Orcs Must Die! har eksistert en god stund nå, men i 2025 får vi en ny utgave som også fungerer som en skikkelig oppdatering av formatet. Det vil være bygget på Unreal Engine 5 og har blitt rebalansert på en slik måte at det er samarbeidsfokusert, med full støtte for online co-op og en helt ny liste med kraftige helter å mestre og bruke. I kjernen er det fortsatt veldig mye Orcs Must Die!, men dette kommende spillet føles også som en 2.0, en ekte evolusjon og et skritt fremover og en grunn for spillere til å hoppe inn og forelske seg i denne morsomme og lette kamporienterte tittelen. Så, med alt det på plass, la oss sette i gang og fordype oss i tiden vi fikk med Orcs Must Die: Deathtrap.

Til å begynne med hadde jeg bare en kort periode med spillet, men det var nok tid til å sette meg ned og spille i rundt 20 minutter. Jeg tok på meg rollen som armbrøstsvingende War Mage og hadde sjansen til å bruke hitscan-målsøkingen for å kverne meg gjennom horder av orker som kom min vei, mens min kollega Rafa tok til frontlinjen med sin krigshammer og et par Robot Entertainment-utviklere som ble lagt til ligningen og beskyttet flankene våre. Selve skytingen, bevegelsene og kampene føltes utrolig flytende og responsive, nesten som om jeg spilte et faktisk raffinert helteskytespill, så det var aldri noe problem med å skyte ned orkmassene og plukke ut etternølere som fellene ikke kunne fjerne.

Apropos feller og konstruksjoner: den viktigste endringen her fra tidligere Orcs Must Die!-spill er at barrikader ikke lenger koster ressurser å bygge. Det har noen konsekvenser. For det første har hver spiller bare et bestemt antall barrikader de kan plassere ut, noe som betyr at strategisk plassering blir viktigere for å få mest mulig ut av verktøyet. Du vil fortsatt bruke dem til å blokkere baner og stier som orkene ønsker å bruke, men nå kan du bare blokkere noen få stier siden du rett og slett ikke har barrikadene som kreves for å gjøre så mye annet. Dette betyr også at du har mer ressurser å bruke på feller, og det er viktig å gjøre, ettersom feller er den mest effektive måten å eliminere orker på. Det finnes et hav av alternativer her, der noen for eksempel er designet for å gjøre skade og andre for å sinke orker, og det viktigste å merke seg er at du kan plassere disse på gulvet, på vegger, i tak og nesten hvor som helst. og du kan fortsette å plassere dem forutsatt at du har ressurser til å kjøpe dem. Ved å kombinere feller med barrikader kan du til og med designe fantastiske drapssoner der orker i praksis ikke har noen sjanse til å overleve mens de fortsetter på sin forhåndsbestemte rute mot målet du forsvarer.

Høres enkelt nok ut, ikke sant? For å holde ting interessant, har Robot Entertainment funnet frem noen kjepper som de stikker i hjulene på deg. Det kan være orketyper som kan ignorere og bevege seg over barrikader, ekstra spawn-dører som helt omgår fellene og barrikadene dine eller tøffe boss-lignende fiender som krever at teamet må stå sammen for å ta dem ned. Du må hele tiden tilpasse deg og justere deg for å overvinne utfordringene, som bare blir mer og mer krevende etter hvert som større og større horder av orker strømmer inn.

Selv om Deathtrap kan spilles alene, er det tydelig at spillet utmerker seg når det spilles sammen. Det er når man kan kombinere talentene til de forskjellige War Mages og jobbe som en samarbeidende enhet for å lage en strategisk plan for plassering av feller at spillet er på sitt beste. Jeg vil legge til at det er mer å ta tak i, men på grunn av den raske og korte forhåndsvisningen fikk jeg ikke smake så mye på disse systemene. Selv om du kan forvente deg et mer innflytelsesrikt økonomisystem, progresjon for de forskjellige karakterene og til og med måter å krydre hvert nivå med det som i praksis er utfordringskort, var mesteparten av det jeg opplevde skreddersydd rundt det jeg føler betyr mest: å drepe orker. Mange orker.

Og hvis dette er det du setter mest pris på i et Orcs Must Die!-spill, kan jeg uten tvil fortelle deg at Deathtrap lykkes. Dette spillet føles tilfredsstillende og morsomt, og takket være UE5 ser det helt fantastisk ut og spiller som en sjarm. Jeg gleder meg til vi skriver 2025 på kalenderen, slik at jeg kan teste og oppleve spillet på en større og friere måte.