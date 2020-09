Vi har prøvd oss som DJ i Fuser

Du ser på Annonser

Denne sommeren har, forståelig nok men likevel ergerlig nok, vært foruten festivaler. Muligheten til å oppdage ny musikk mens man trasker rundt i søla, hutrende sammen med en vennegjeng forble dermed kun hypotetisk. Siden undertegnede selv er en stor festivalfan var det derfor gledelig å se at Fuser (Harmonix sitt nyeste prosjekt) kommer til å tilby noe som et plaster på såret. Med en festivalsetting omfavner de konsertkaoset, og man har en sjanse til å vise sitt kreative element. Heldig som jeg er fikk jeg muligheten til å prøve ett tidlig bygg av spillet som kan skilte med alle hovedmodusene samt tre lokaler fra kampanjen.

I forhåndsvisningen kunne jeg velge mellom tre forskjellige lokaler, som nevnt, fra kampanjen. Dette er fokuset til Fuser. Til forskjell fra Rock Band er ikke Fuser fokusert på det å opparbeide deg berømmelse og penger i fleng og du får spille på store festivaler og konserter rett fra startgropa! Det var fornøyelig å se at man blir servert en faktisk historie komplett med stemmeskuespill i kampanjen. Hver karrierefase byr på en ny mentor som veileder deg og gir deg en innføring i forskjellige musikalske stilarter og teknikker. De tre mentorene jeg fikk servert var unike og tullete på sine egne måter. Ablegøyene deres førte til at konsertene, som kunne blitt en repetitiv affære, føltes mer unike.

Det var overraskende enkelt å komme i gang med Fuser, og det tok ikke lang tid før jeg mikset og makset musikk sammen med mer enn moderat melodisk resultat. Man kan velge blant et bibliotek av forskjellige lydbilder, og disse kan blandes i opp til fire forskjellige spor samtidig. Disse inkluderer vokaler, trommer, bass og et hovedinstrument. Alt var fargekoordinert til Xbox One-kontrolleren jeg brukte, hvor X, Y, A og B representerte de forskjellige elementene i sangen. Tone og tempo blir også automatisk justert etter hva man legger ned i miksen, så det å lage noe som høres greit ut er ingen heksekunst.

Noe jeg likte spesielt godt med Fuser er at det lar deg som spiller uttrykke deg kreativt. Dette i forskjell til andre rytmespill hvor man i hovedsak spiller etter eksisterende materiell. Her dog, er man sin egen rytmes smed, og det er mulig å gi musikken et personlig preg. Enten via hvordan man legger opp musikklagene, men også basert på hvilke loops og lyder du legger til. I tillegg låser man opp nye effekter etter hvert slik at man får tilgang på lowpass-filtere for eksempel. Dette gjør at man får følelsen av at det man lager virkelig blir ett unikt sluttprodukt.

Nå lurer du sikkert på om det kanskje blir for mye artistisk frihet, for ikke å snakke om hvordan kan man egentlig bedømme disse musikalske "mikserverkene"? Det fungerer heldigvis ganske enkelt. Underveis i konserten får man oppgaver å løse samtidig som at publikum kommer med tilrop og ønsker. I tillegg blir man bedømt på hvor god timingen er på sporbyttene, stans av utgående spor og at effektene er lagt på i takt. Dette er hva som utgjør "rytme"-delen av rytmespillet, og det er oppriktig talt vanskelig å bli vant med i begynnelsen.

Publikumsønskene er ganske enkle i begynnelsen; bare spill en dansbar sang så er de fornøyd. Men etter hvert tar vanskelighetsgraden seg opp. Under en av de senere konsertene ble jeg bedt om å legge på et lowpass-filter på et vokalspor med bare et par sekunder på meg å klare det. Publikums engasjement påvirkes av hvor bra du utfører disse oppgavene, og om du flopper helt avsluttes hele konserten.

Som i alle rytmespill er selve musikken også viktig. Heldigvis funker det også her, hvor spillelisten kan by på mange forskjellige sjangere. Man får valget mellom rock, pop, dance, R&B og Rap, med kjente artister til å fronte de. Rage Against the Machine, Amy Winehouse, Deadmau5 og 50 Cent er blant de lett gjenkjennelige navnene. Det finnes også planer for å utvide sortimentet etter hvert med DLC (og om du forhåndsbestiller VIP-utgaven får du også med kjempehiten Mr Brightside).

Fuser kommer også med to andre moduser: Multiplayer og Freestyle. I den førstnevnte har du tilgang til alle lydsporene i spillets bibliotek og oppgaven din er enkel - ha det gøy! Eksperiment! Alt uten stresset som kommer med å få til kompliserte oppgaver. Det er det perfekte stedet å øve seg på det å få til sangbytter, for ikke å snakke om å bli kjent med hvilke lyder du har tilgjengelig. Prikken over i-en er at alt du lager i Freestyle Mode kan lagres og deles, ja til og med eksporteres til sosiale medier. Andre spillere som liker miksen din kan også følge deg for å få oppdateringer når du laster opp en ny slager.

I flerspillerdelen kan du jamme sammen med opp til tre andre spillere hvor dere kan stå i rampelyset etter tur for å krydre lydsporet med deres egne hotmix. Når man ikke selv spiller kan du reagere med emojis eller gi den aktive spilleren oppgaver. Denne modusen kan spilles enten ved å invitere spesifikke venner, eller ved å hoppe inn i en pågående konsert over nettet. Denne modusen likte jeg svært godt da den minner litt om en livekonsert. Dessverre er flerspilleren kun tilgjengelig over nett og ikke lokalt.

En annen ting som Fuser virkelig får til er hvor mye den enkelte spilleren kan tilpasse spillet. Avataren din kan selvfølgelig kles og endres på, men man kan også flikke på hele sceneshowet. For å nevne i fleng: Hva som står på skjermene, effekter som pyroteknikk og hva publikum gjør mens du spiller ditt absolutt beste.

Fuser har et stort potensiale. Ikke bare er det et solid rytmespill, men det lar også spillerne sine være kreative og dele musikken de lager med andre. Det å komme i gang var enkelt, og spillet byr på et utall forskjellige elementer for å gjøre sangene dine til dine egne. Lydsporet er variert med anerkjente artister. Alt i alt gjør det at jeg gleder meg til å mikse sammen noen skikkelige øre-ormer når spillet kommer ut den 10. november 2020 (PC, PS4, Switch og Xbox One).