Vi har prøvd Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven: Nyinnspillingen du ikke visste at du trengte

Ikke bli skremt hvis du aldri har hørt om Romancing SaGa-serien før, spesielt ikke hvis du aldri har spilt det første spillet i serien og er bekymret for om oppfølgeren vil være et spill for deg. Romancing SaGa er en japansk rollespillserie fra tidlig 90-tallet, en serie som egentlig ikke har hatt noen plass i den moderne spillverdenen på en lang stund. Det endret seg for noen år siden da den første tittelen ble pusset opp. I oktober får oppfølgeren en lignende behandling, om enn denne gangen i form av en fullverdig nyversjon kjent som Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

Jeg fikk sjansen til å spille gjennom en time av denne nyinnspilte oppfølgeren da jeg var i Tyskland i forbindelse med Gamescom 2024. Det var en ganske forhastet opplevelse, siden det var en stor demo å komme gjennom i løpet av en times tid. Selv om jeg skal komme til detaljene i spillingen om et øyeblikk, la meg bare innledningsvis slå fast at dette spillet ikke føles som en tittel fra begynnelsen av 90-tallet i det hele tatt. Alt er modernisert og oppdatert og presentert på en slik måte at det utvilsomt vil fungere som et JRPG-måltid for alle som er sultne på noe nytt i høst.

Uansett, premisset. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven er en generasjonshistorie som følger en kongelig blodslinje mens de forsvarer riket sitt mot evige monstre og farer. Ideen er, på samme måte som vi nylig har sett i Rogue Legacy-spillene, å lære ferdigheter og teknikker som en helt, og så etter at de dør (enten fredelig etter et langt liv eller tidligere enn forventet i kamp) videreføre lærdommen til etterfølgeren, slik at de kan overvinne prøvelsene og motgangene forgjengeren mislyktes i. Det kan virke som et stort og omfattende premiss, men jeg kan love deg at det fungerer og ikke virker for komplisert i det hele tatt. I praksis ser det ut til at hver generasjon fungerer som et kapittel i den større historien, en historie som dreier seg om å møte og beseire Seven Heroes, en samling tidligere elskede krigere som har blitt tyranner og bruker sin enorme makt i et forsøk på å ta over Varennes-imperiet.

Du kan allerede se hvilken retning spillet tar. Seven Heroes er enormt overveldende fiender som har en tendens til å bruke ett nøkkelangrep og én teknikk for å ødelegge forsøket ditt på å overvinne dem. Mens den ene generasjonen av den kongelige blodslinjen vil bli drept i kamp som følger av dette angrepet, vil den andre generasjonen være borte fra det nevnte angrepet og vite hvordan de skal overleve eller kontre det, slik at de får sjansen til å beseire Seven Heroes-skurken for sin epoke. I denne demoen måtte jeg møte Kzinssie med sitt kaosfylte sverd, som kunne ødelegge tiden min fullstendig hvis jeg var for treg med å ta det ned.

Spillet fungerer på en ganske tradisjonell JRPG-måte. Det er deler av hvert nivå som du kan vandre fritt rundt i for å finne hemmeligheter, prate med NPC-er og til slutt gå i kamp ved å gå inn i fiendene som også trasker rundt. På samme JRPG-måte kan du overfalle disse fiendene ved å angripe dem bakfra for å starte kampen med et forsprang, men de kan også gjøre det samme mot deg, og dette merkes i hvordan kampene er strukturert.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes bruker en tidslinjefunksjon der allierte og fiender angriper i bestemte runder som vises på tidslinjen øverst på skjermen. Noen ganger møter du tregere fiender, som Kzinssie, og har kanskje til og med raskere allierte, noe som betyr at du kan få inn noen få angrep før fienden slår tilbake. Andre ganger vil det være mer jevnt. Uansett må du bruke fysiske og magiske angrep og evner for å nedkjempe fiendene foran deg i et turbasert format, der du også må prøve og feile litt etter hvert som du finner ut hvilke styrker og svakheter hver fiende har for de ulike elementene og angrepstypene. Én fiende kan for eksempel være svak for ildskader, mens en annen er sårbar for effekten av slipt stål og fysiske slag.

For å legge til et ekstra lag til kampene kan hver karakter lære seg nye evner underveis gjennom Glimmers -systemet. Etter hvert som de fortsetter å bruke angrep, vil de finne nye måter å angripe på eller mer effektive måter å slå på gjennom Lineage- og Inheritance-systemene. Når disse trekkene og evnene er lært, låses de opp permanent for karakteren og er tilgjengelige når som helst. Formation-systemet tilfører en ekstra dynamikk der strukturen i karakterene dine avgjør hvem som angriper først i kampen, og også hvordan de ulike Overdrive-bevegelsene fungerer. Disse er i praksis ultimate angrep som genereres ved å bruke trekk og beseire fiender. De kombinerer talentene til to allierte på en gang for et dobbeltangrep med ekstra skade, noe som betyr at du kan kombinere et fysisk angrep fra avstand med en lammende nærkampkombinasjon, eller noe helt annet. Uansett hva du gjør er Overdrive, Formations, Glimmers, tidslinjesystemet og effektdynamikken med på å gi deg en virkelig kompleks, men intuitiv kampsuite i Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

For de som er kjent med Romancing SaGa 2, lurer du kanskje på hva denne nyversjonen vil by på for deg. Bortsett fra en opplevelse med modernisert grafikk og mye bedre ytelse, det typiske man kan forvente av en nyinnspilling i 2024, er det også planlagt en håndfull nye funksjoner og innhold. Det er nye historieutviklinger og øyeblikk å finne og pakke ut, nye minispill å teste, flere vanskelighetsgrader å glede seg over (Causal, Normal og Hard), et oppusset lydspor å kose seg med og nye japanske og engelske stemmer å lytte til. Det er en mye mer oppslukende og raffinert opplevelse enn det som var mulig for tre tiår siden.

Når du kombinerer alt dette med en bybyggingspakke som tar hensyn til generasjonsdesignet og det faktum at det vil være over 30 helteklasser å finne og mestre, er det tydelig at Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ligger an til å bli en veldig lovende nyinnspilling av et JRPG. Vi får se om dette kan overføres til det fullstendige spillet når det lanseres på PC, PlayStation og Switch den 24. oktober.