Vi har prøvd Spiritborn-klassen i Diablo IV: Vessel of Hatred

Blizzard har en spennende andre halvdel av 2024 foran seg. På den ene siden har vi starten på det tredelte eposet The Worldsoul Saga i World of Warcraft med The War Within, og på den andre siden er det på tide å reise fra Sanctuary i Diablo IV tilbake til Nahantus mørke, tettbevokste jungel i Vessel of Hatred-utvidelsen.

Det kaliforniske studioet har vært opptatt av at denne første store utvidelsen skal fortsette Diablo IVs nåværende oppadgående trend i popularitet etter den steinete starten på de første sesongene, som etter Loot Reborn nok en gang trekker krigere tilbake til den tidløse slagmarken i Sanctuary for å rive fra hverandre horder av demoner. Derfor bestemte Blizzard seg for å invitere mediefolk fra hele verden til campus i Irvine, California, for å få en første smakebit av Vessel of Hatred og, fremfor alt, dets viktigste spillbare attraksjon: den nye Spiriborn Class.

Før jeg begynner med inntrykkene mine av det jeg tror kommer til å bli en fullstendig revolusjon i karaktervalg i Diablo IV, må jeg legge igjen en betryggende melding: I denne forhåndsvisningen vil du ikke finne en eneste omtale av historien eller handlingen i Vessel of Hatred. Mephisto og hans intriger må vente til lanseringen den 8. oktober.

Spiritborn-presentasjonen begynte med en visning av den samme traileren som du kan se nedenfor, som allerede tilbyr noen viktige detaljer å huske på, selv om den bare skraper overflaten: Spiritborn passer perfekt til enhver Diablo IV-spiller takket være de forbedrede evnene til Guardian Spirits.

Spiritborn blir født dypt inne i jungelen i Nahantu, der de sterkeste av de unge må gjennom en prøvelse der bare noen få utvalgte får synet og kan koble seg til åndeverdenen. Det er i dette riket de forlater sin tidligere eksistens og gjenfødes som åndefødte, menneskenes og jungelens beskyttere, og deres sjel reinkarneres i en av jungelens beskyttende guder, representert ved Jaguaren, Gorillaen, Ørnen og Tusenbeinet.

Og hva er hovedtrekket ved denne nye klassen? Tilpasning. Hver Guardian Spirit representerer en annen spillestil og et annet spilltempo. The Spiritborn er basert på en flytende kampstil, som en kampsport, der de lenker sammen ulike animasjoner ved hjelp av unike våpen fra Nahantu-regionen. Som noen av utviklingsteamet fortalte oss, er dette en klasse som, selv om den har sin egen unike bakgrunn og våpen, henter inspirasjon fra alle de tidligere titlene i serien. Hvis du har prøvd munkeklassen i Diablo og Diablo II, vet du hva jeg mener. Men den er så mye mer.

Spiritborn, som jeg sa i begynnelsen av disse inntrykkene, er kanskje den mest allsidige klassen i Diablo-historien, og det er fordi selv om du velger en Guardian Spirit i begynnelsen av eventyret ditt i Vessel of Hatred (på nivå 1), kan du etter hvert som du går opp i nivå legge til en sekundær ånd, så å si, som vil utfylle hovedånden din ved å skape angreps- og forsvarssynergier, legge til hastighet eller til og med gift- og regenereringsområder. Med så mange opplåsbare ferdigheter i hvert ferdighetstre, og fire ånder, blir de endeløse mulighetene nesten en sannhet med modifikasjoner. Du kan også velge et "rent" bygg med én enkelt ånd, og presse stilen til det ytterste. Du velger selv din vei.

Hver ånd begynner også med å tilby en ny type passiv ferdighet kalt Inkarnert. Avhengig av åndens natur vil den tilby en eller annen type bonus.

Så hvilken ånd skal man velge i første omgang? Det er et spørsmål jeg er sikker på at mange stiller seg selv, i tillegg til å velge et dyr som representerer dem eller ser kult ut på skjermen. I testen vår hadde vi allerede opprettet alle de fire karakteralternativene, hver med en primær og sekundær ånd, og progresjonen var låst på nivå 30, slik at vi kunne teste de endelige ferdighetene og se den lille komplementeringen mellom de forskjellige kampstilene.

Det er Jaguar, som jeg er ganske sikker på vil være mange menneskers førstevalg. Det er en fart og skadebygging, veldig aggressiv. Jaguaren bruker lenkede ildangrep og er dødelig på nært hold. Dens inkarnasjonsevne er Ferocity, en kumulativ buff som øker skadehastigheten og reduserer nedkjøling av høyere evner.

Så har vi Gorilla (som jeg kan fortelle deg med en gang at har blitt min favorittånd). En tank-stil med fokus på forsvar og tunge angrep. Den baserer seg hovedsakelig på skadereduksjon og Fury-oppbygging, som han deretter slipper løs i ladede angrep. Jo mer skade du påfører fiender, desto flere ladninger med raseri kan du slippe løs når du havner i en vanskelig situasjon. Hans Incarnate-evne er Resolution, som gir ytterligere skadereduksjon. Og hans ultimate evne, når Gorillaen dukker opp, skaper et enormt område rundt karakteren som eliminerer stort sett alle fiender unntatt sjefer (som sannsynligvis ikke vil overleve et nytt pass). Ulempen er selvfølgelig at nedkjølingstiden er lengre enn andre dyr. Med gorillaen som skytsånd trenger du ikke å bekymre deg for mye for å ta skade eller bruke potions - du er nesten uovervinnelig.

La oss gå videre til den motsatte ytterligheten. The Eagle virket som den minst tiltalende ånden før vi satte oss til tastaturet, og noen av de tilstedeværende mediene kommenterte det med en viss skepsis. Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Ørnen, som nevnt av klassedesigner Bjørn Mikkelson, legemliggjør det vi kjenner som krystallkanonen: Et bygg med fokus på bevegelse, unnvikelse og skadeakkumulering, der du utfører kraftige feiende angrep og lynbolter.

Til slutt har vi Centipede, kanskje den mest slående og bisarre, men likevel lett å venne seg til. Tusenbeinet symboliserer livets syklus: liv og død som springer ut av hverandre i det uendelige. Selv om det har en nærkampstil, er dets styrke bruken av giftområder og debuffs for å gradvis redusere helsen til alt som er innenfor rekkevidde. I tillegg regenererer den ultimate evnen Spiritborns helse etter hvert som fiendene rundt deg dør, og jeg var til og med vitne til et øyeblikk der en horde fiender omringet journalisten som satt ved siden av meg, som aktiverte den og slapp tastaturet, krysset armene og så på at alt rundt ham døde mens han stadig regenererte. Vi lo etterpå og kommenterte at Centipede var et bygg for late spillere.

Ok, jeg har snakket om disse byggene, men jeg er sikker på at beskrivelsen jeg har gitt høres ut som en fortsettelse av andre bygg som Necromancer, Barbarian eller Sorceress. Men det viser seg at hver av dem ble supplert med en annen evne fra en annen ånd, og det endret spillet og gjorde det mye mer interessant. Min favoritt, gorillaen, hadde en (lavt nivå) Centipede-evne, så samtidig som jeg akkumulerte skadereduksjon og utløste Rage, gjennomsyret jeg området jeg beveget meg gjennom med gift i en kort periode. Jaguaren var litt som en gorilla, ørnen en jaguar og tusenbeinet en ørn. Disse profilene ga en god balanse og ga mer spillerom til å velge spillestil. Og jeg tror det kommer til å bli en stor suksess.

En viktig ting jeg ikke har nevnt ennå: Spiritborns loot og utstyr er selvfølgelig helt forskjellig fra andre Diablo IV-klasser. Som en våt og sumpete jungelkriger kan du ikke utstyre din Spiritborn med hvilken som helst rustning, men de lette delene hans er designet, både estetisk og funksjonelt, for å gi deg en karakter som er like god (eller bedre) selv i PvP-kamp.

To timer etter at du har satt deg ned for å banke demoner og helvetesvesener som plager Nahantu-regionen, er det vanskelig å ikke føle seg begeistret for det. Vessel of Hatred kommer til å revolusjonere forholdet spillerne har til karakterene sine i Diablo IV, og jeg gleder meg til å begynne ritualet mitt som Spiritborn for å ta meg av Mephisto og alt annet som kommer fra dypt inne i jungelen.