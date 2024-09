Vi har prøvd The Eternal Life of Goldman: Denne gamle mannen er gull, mann!

HQ

Plattformspillsjangeren har vært en hjørnestein i utviklingen av videospill. I en tid dominert av ultrarealistisk grafikk og store, åpne verdener finnes det titler i denne sjangeren som opprettholder sin relevans ved å tilby en spillopplevelse som er både tilgjengelig og dyp.

Helt siden den hoppende rørleggeren, det blå pinnsvinet og den tønnekastende apen har plattformspillene fanget spillernes fantasi med mer enn bare enkle hopp. I dag fortsetter sjangeren å utvikle seg, og spillet vi skal snakke om nå, er et godt eksempel på at plattformspill fortsatt har mye mer å by på.

Under Gamescom 2024 fikk vi sjansen til å spille The Eternal Life of Goldman, en tittel som vekket vår interesse helt fra den ble avslørt på THQ Nordic Showcase. Spillet er utviklet av Weappy Studios, og fremstår som et imponerende håndtegnet plattformspill som kombinerer elementer fra gamle fabler med en utfordrende og visuelt imponerende spilldynamikk. Nedenfor beskriver vi inntrykkene våre av å spille med den gamle mannen med stokk.

Dette er en annonse:

Fra første stund er de kunstneriske detaljene det første som fanger oppmerksomheten din. Valget om å bruke ramme-for-ramme-animasjon gir spillet et utseende som minner om klassiske animasjoner, men med et detaljnivå som er helt fantastisk. Hvert bilde er håndtegnet med en slik presisjon at følelsen av bevegelse og visuell tekstur føles som om den hopper ut av skjermen.

Denne kunstneriske tilnærmingen er ikke bare en hyllest til tradisjonelle teknikker, men tar dem også til nye høyder og skaper en verden som føles levende og håndgripelig. Omgivelsene er designet med en detaljrikdom som er helt eksepsjonell. Hver øy i skjærgården har sin egen distinkte karakter og atmosfære, og den visuelle variasjonen mellom øyene er bemerkelsesverdig.

Fra skoger til fjell er hvert miljø fullt av små detaljer som beriker utforskningsopplevelsen. Overgangene mellom disse miljøene er subtile og velintegrerte, slik at du kan sette pris på verdens mangfold uten forstyrrende avbrytelser.

Dette er en annonse:

Allerede i starten av spillet møter du et kontrollsystem som er både presist og smidig. Det er en lek å håndtere hovedpersonen Goldman. Hvert hopp, angrep og hver bevegelse føles intuitiv og tilfredsstillende. Det tar et øyeblikk å få taket på det, men når du først har gjort det, er du i gang.

Et aspekt jeg virkelig likte var kampene. Fiendene har varierte angrepsmønstre som krever tilpasningsdyktige strategier. Det handler ikke bare om direkte angrep; ofte må du tenke på hvordan du skal unngå angrep og når du skal bruke spesifikke evner for å maksimere effektiviteten din.

Nye evner som låses opp etter hvert som du gjør fremskritt utvider ikke bare kampmulighetene dine, men introduserer også elementer av utforskning. Disse evnene, som for eksempel muligheten til å bytte mellom ulike typer stokker, gir dybde til spillet og holder deg engasjert og ivrig etter å fortsette å avansere.

Hver øy har sine egne utfordringer, hemmeligheter og unike fiender, noe som gjør utforskningen til en konstant fornøyelse. Friheten til å utforske uten å måtte gå tilbake til tidligere områder for å låse opp nye stier er en funksjon jeg setter stor pris på.

Et av de mest bemerkelsesverdige aspektene er hvordan spillet unngår repetisjon. Selv om jeg ikke hadde mye tid til å utforske det grundig, var det ingen områder som føltes resirkulerte eller overflødige.

Hver region har sin egen distinkte visuelle og mekaniske identitet, noe som bidrar til å holde oppdagelsesfølelsen ved like. Forskjellene mellom regionene er ikke bare estetiske, men påvirker også spilldynamikken, og tilfører et dybdenivå som gjør at hvert nytt miljø føles unikt.

Spillet har en like frenetisk og utfordrende spilldynamikk som i spill som Hollow Knight, men med et raskere tempo og fokus på improvisasjon og oppfinnsomhet i stedet for streng memorering. Selv om den visuelle stilen minner om spill som Cuphead, har spillets kunst en dybde og rikdom som gir det en helt egen identitet.

Det som virkelig skiller denne tittelen fra de andre, bortsett fra animasjonen, er spillets evne til å blande elementene på en måte som verken føles påtvunget eller repetitiv. Spillet gir en opplevelse som er både nostalgisk og nyskapende, og som fanger det beste fra klassikerne samtidig som det introduserer nye ideer og mekanikker.

Oppmerksomheten viet til detaljer i kunsten og fortellingen, kombinert med en utfordrende og samtidig tilgjengelig spilldynamikk, skaper en opplevelse som både er forfriskende ny og behagelig velkjent. I tillegg utfolder historien seg gradvis, noe som opprettholder interessen og engasjementet gjennom hele eventyret.

Jeg fikk ikke så mye tid med The Eternal Life of Goldman på Gamescom 2024 som jeg skulle ønske, og jeg gleder meg til å tilbringe mer tid med den gamle mannen når det kommer ut. Spillet blander fantastisk visuell estetikk med raffinert gameplay og en dyp fortelling for å skape en opplevelse som er helt unik.

Selv om det ennå ikke har en spesifikk lanseringsdato, tyder kvaliteten og detaljfokuset i utviklingen på at denne tittelen har potensial til å bli et virkelig enestående spill. Løftet om et detaljrikt eventyr med en perfekt balanse mellom utfordring og utforskning gjør at vi gleder oss ekstra mye til lanseringen.

Hvis du er en fan av plattformspill som setter pris på både estetikk og gameplay, er The Eternal Life of Goldman definitivt en tittel det er verdt å holde et øye med. Jeg gleder meg til å se hvordan spillet utvikler seg og hvordan det vil fortsette å fange spillernes fantasi når det endelig slippes. Ventetiden kan være lang, men løftet om hva som kommer, gjør det verdt det.