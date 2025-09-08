Vi har prøvekjørt Aston Martin Valkyrie AMR

HQ

Det har gått noen uker siden det brasilianske studioet Reiza endelig lanserte sin etterlengtede Aston Martin-pakke til Automobilista 2, og det tok oss på Gamereactor litt over en uke etter lanseringen å komme skikkelig i gang, spesielt med å prøvekjøre WEC-hyperbilen Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, som selvfølgelig er den mest sexy delen av denne DLC-pakken.

Valkyrie AMR er selvfølgelig basert på den bensindrevne Valkyrie, men med noen ganske alvorlige modifikasjoner for å holde tritt med hyperbilklassen i WEC- og IMSA-sirkuset. Den huser Astons V12-motor uten kompressor med 671 hestekrefter og har en syvtrinns manuell (sekvensiell) girkasse.

I Automobilista 2 var jeg litt forsiktig med forventningene mine til hvordan den ville oppføre seg, siden det er et par LMP-biler i spillet som jeg synes er veldig tamme når det gjelder innlevelse og ren, rå kraft. Jeg har selvfølgelig aldri kjørt en ekte bil som det og kan derfor ikke avgjøre om det er ekte eller ikke, men med Valkyrie AMR, som har blitt beskrevet av de fleste fabrikkførere som veldig rå, håpet jeg selvfølgelig at det ville gjenspeiles i spillet. Noe det gjør.

Valkyrie AMR er uten tvil en av de beste bilene i hele Automobilista 2 når det gjelder chassisdynamikk og ren følelse, ettersom chassiset er mer kommunikativt enn mange andre LMH-biler fra samme spill, og ettersom den føles lett, men fryktelig kraftig. Balansen i den er strålende, bremsene er utrolige, og du kan lett føle hvor tyngdepunktet er når du bremser og akselererer. Lyden den lager er også utrolig bra. Det kan godt hende at det er den bilen i hele spillet som høres aller, aller best ut.

Flott bil. Flott følelse. Flott spill. Anbefales på det sterkeste.