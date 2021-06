Vi har prøvekjørt F1 2021

Etter at EA kjøpte Codemasters tidligere i år har mange fryktet at den populære bilspillutvikleren skulle forandre seg drastisk, og heller bli nok en EA-fabrikk. Jeg kan ikke berolige dere riktig enda, men etter å ha sett og prøvd det nye F1 2021-spillet kan jeg med trygghet si at fremtiden til spillserien ser lys ut.

Som forventet spiller Codemasters på trygge strenger i år, og i stedet for å utnytte seg av kraften til de nye konsollene med en helt ny motor gjør de heller småjusteringer på det de har fra før.

For å være helt tydelig så består spillet av så å si det samme innholdet som i fjor. Du kan ta kontroll over hvilken som helst Formel 1 eller Formel 2-fører og konkurrere på de 21 offisielle banene rundt om i verden, inkludert legendariske Monza og Silverstone. Tre av banene er splitter nye, inkludert Jeddah Street Circuit i Saudi Arabia (Formel 1-sirkuset har en snedig evne til å svinge innom steder hvor olje og penger finnes). Spillmodusene inkluderer Karrieremodus, My Team, Hurtigløp og selvsagt flerspillermulighet. En mye etterlengtet funksjon har vært forbedringer på lobbyene i flerspillermodus, og nå kan du kjapt hoppe inn i et løp som passer din spillestil og kjøreferdighet.

Som en del av prøvekjøringen av spillet fikk jeg lov til å kjøre seks forskjellige baner i et par av modusene, men som en fersk fører må jeg innrømme at jeg ikke merka den helt store forskjellen fra fjorårets versjon. Bilene skal visstnok ha et bedre veigrep nå som gir bedre kontroll i svinger, og blodfansen vil uten tvil sette pris på at de datastyrte sjåførene oppfører seg mer realistisk, og at kollisjoner ser mye bedre ut om det skulle gå helt galt. Dette fikk jeg testet grundig da det ofte skjer om jeg prøver lykken i slike spill.

Om du har sett Netflix-serien Drive to Survive vil du kunne se frem mot den nye Braking Point-historien i F1 2021. Det er her vi finner de største endringene også. Her prøver Codemasters å fortelle en ambisiøs og dramatisk historie som utspiller seg over tre år med kjøring fra Formel 2 opp til Formel 1. Spillregissør Lee Mahler sier de har sett mye mot Netflix-serien og lover at det også skal bli litt drama på utsiden av racerbanen. "Vi har virkelig laget en fengende, interessant, spennende og dramafylt serie hvor du vil utspille rollen i Formel 1-sirkuset, og dette er aldri blitt gjort før," fortalte Mahler under presentasjonen.

I Braking Point spiller du som den unge føreren Aiden Jackson som kan velge mellom fem mindre lag å signere for, blant annet Alfa Romeo og Haas. Langs veien vil du møte en rekke karakterer i form av både venner og fiender, og du får til og med kjøre mot Devon Butler som ble en liten favoritt blant fansen som rivalen din i F1 2019. Nei, det er ikke første gangen Codemasters prøver seg på en liten historiemodus, men det er uten tvil det mest ambisiøse forsøket så langt ettersom historien tidligere kun har fokusert på den noe mer kjedelige Formel 2-delen.

De hardbarka supporterne til spillserien kan nok bli litt skuffa over at EAs eneste inntreden til serien har gjort spillet mer tilgjengelig for hverdagsspilleren, men Codemasters har ikke glemt sine mest trofaste fans.

F1 2020 inkluderte en mer hverdagslig måte å kjøre løp på for å tiltrekke nye spillere til serien ved å gi diverse hjelpemidler. Denne vanskelighetsgraden fungerer fortsatt, men Codemasters har denne gangen gått motsatt vei i utviklingen og gir oss nå en ekspert-modus for å blidgjøre simulator-fans. I stedet for at utvikleren skal balansere spillet for deg kan du nå gjøre justeringer selv på områder som skader på bilen, motorhavari og til og med oppførselen til de datastyrte sjåførene i karrieremodus, kan Mahler fortelle. F1-serien hadde allerede et fjell av valgmuligheter, så de virkelige entusiastene vil sannsynligvis omfavne dette.

Noen andre forbedringer finnes også. Nå kan du kjøre med en venn i en 2-player karriere, eller hoppe rett inn i virkelighetens Formel 1-sesong (resultatene blir oppdatert etter hvert løp) og hjelpe din favorittfører til å vinne VM. Lagmøter og utvidede pressekonferanser er nytt av året, og research og utviklings-seksjonen har fått en overhalling som gjør at de nå ser mindre ut som et ferdighetstre.

F1 2021 er det første spillet i serien som slippes på Xbox Series X og PS5, men det utnytter ikke den nye plattformen ettersom Codemasters har lovet lik spillfølelse på tvers av generasjonene. Vi får allikevel de vanlige valgene om vi ønsker fokus på ytelse eller grafikk, og Ray Tracing er også tilgjengelig (men kun for repriser, sendinger og visningsrommene). PS5-spillere kan også ta nytte av DualSense sine funksjoner dersom de velger å spille med kontroller.

Selv om Codemasters er en erfaren utvikler virker dette som deres første sesong med en ny utgiver og ny generasjon konsoller. Derfor kan de tilgis for å ha foten litt på bremsen og følge med i bakspeilet for å sørge for at forrige generasjon ikke faller håpløst langt etter. Du vil fortsatt få en flott opplevelse når spillet slippes 16. juli, men ikke forvent de største forandringene.