Vi ser nærmere på Acer Nitro 16S AI laptop

Selv om navnene endres forblir oppdraget til mange bærbare PC-produsenter det samme år etter år. Øke ytelsen, bærbarheten og skjerpe designet. Acer har oppnådd alle tre med sin nye Acer Nitro 16S AI bærbare PC.

I vår nyeste Quick Look tar vi en titt på Acer Nitro 16S AI, og finner ut hvorfor den har bokstavene AI i navnet sitt, hvilke komponenter den har i den slanke 20 mm-rammen, og de andre funksjonene som garantert vil fange oppmerksomheten din.

Sjekk ut en fullstendig oversikt over Acer Nitro 16S AI i vår Quick Look nedenfor, og følg med for vår fullstendige anmeldelse som kommer snart.