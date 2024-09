Vi har sett på Dragon Ball: Sparking! Zero: Autentisk og nostalgisk Dragon Ball

HQ

Et av mine første spillminner er da jeg som liten guttunge spilte Karate Champ, som var tilgjengelig som arkadespill på en pizzeria i Nord-Sverige i slutten av 1984. To fightere med hvit og rød gi (forgjengere som inspirerte Ryu og Ken kanskje?) gikk løs på hverandre stående på en falt trestamme, og det var så utrolig kult.

HQ

Helt siden da har jeg elsket kampspill, og spesielt Street Fighter II- og Dreamcast-epoken førte til mye spilling, og til og med noen konkurranser. Men selv om det er en favorittsjanger, har jeg hatt det vanskelig med gimmick-spill. Bortsett fra titler som Power Stone, Smash Bros og MultiVersus spiller jeg stort sett bare tradisjonelle titler der to figurer banker dritten ut av hverandre på samme premisser som Karate Champ for 40 år siden.

Derfor har Dragon Ball-kampspillene aldri appellert til meg, selv om jeg liker både mangaen og animeen, og de eneste Dragon Ball-titlene jeg har likt har vært i andre sjangre, som Dragon Ball Z: Kakarot. Det var derfor med en viss skepsis jeg nylig fikk sjansen til å prøve Dragon Ball: Sparking! Zero, som slippes til PC, PlayStation og Xbox den 11. oktober. Spillet er teknisk sett Budokai Tenkaichi 4, men Bandai Namco rebooter konseptet og gir det en ny start med den japanske tittelen (som merkelig nok er på engelsk).

Dette er en annonse:

Siden det tross alt er en reboot, føles det som en fin anledning til å stifte bekjentskap med Dragon Ball: Sparking! Zero, som ser ut til å være noe av en våt drøm for alle Dragon Ball-entusiaster. I likhet med de mange Dragon Ball-fansen er det mange karakterer tilgjengelig, og Bandai Namco har lagt inn ikke mindre enn 182 av dem, noe som må anses som nesten vanvittig, selv om mange av dem i rettferdighetens navn er de samme karakterene i forskjellige deler av tidslinjen.

For at du skal komme raskt i gang, er det en omfattende opplæringsmodus som lar deg lære alt fra hvordan du gir motstanderen en lett ørefik til å halvveis ødelegge hele verden med den mektigste Super Kamehamehaen du kan forestille deg. Så er det ting som å avbryte fall gjennom luften, motangrep og ulike superbevegelser.

Dette er en annonse:

Det er ingen tradisjonell kampanje - som, for å være ærlig, sjelden gjør noen fornøyd bortsett fra i Mortal Kombat, Smash Bros og Tekken - og i stedet finner vi åtte minikampanjer som lar oss gjenoppleve viktige deler av Dragon Ball-historien. Jeg fikk sjansen til å prøve Goku, Goku Black og Frieza, og kan si at opplegget vil glede mange Dragon Ball-fans som nå kan fråtse i søt nostalgi.

Det som slår meg er hvor utrolig autentisk alt føles, og det er mye dialog involvert som bidrar til dette. Kampene foregår over hele de enorme scenene, oppe i skyene, nede på bakken og til og med under vann - og helt ned til det punktet hvor du kan rive ned omgivelsene for å nå nye steder. Mens jeg jager etter motstanderen min på himmelen som Goku flygende som Supermann, vil jeg beskrive Dragon Ball: Sparking! Zero som en Dragon Ball-simulator snarere enn et kampspill.

Faktisk betyr det ville oppsettet at versus offline ikke er en prioritet, og til tross for at stort sett alle andre kampspill er på sitt beste en-mot-en på samme konsoll er dette noe som bare ble lagt til som en høflighet. Det merkes også at det er et veldig dypt spillsystem og det er mye å lære, som hvordan du kan bryte et fall og liksom stoppe i luften, sprette av ildkuler, skape kratere ved å angripe ovenfra, bevege deg helt tredimensjonalt (inkludert opp og ned) eller til og med gjemme deg for motstanderen din for å prøve å angripe fra en blind flekk.

Jeg fikk også sjansen til å sjekke ut noe Bandai Namco kaller Custom Game, som på mange måter ligner på hvordan du i de nyeste WWE-spillene kan lage dine egne kamper, komplett med innganger, regler, gadgets, musikk, arenaer og så videre. Så her kan du lage din Dragon Ball-drømmekamp og gi den et navn, og deretter velge stort sett alt du kan tenke deg (og ting du ikke kan tenke deg, som å designe kampkort, velge om ting skal utløses under kampene, forby visse angrep, og mye mer). Du kan selvfølgelig dele drømmekampene dine på nettet for å la andre spille dem, så det er absolutt ikke mangel på ting å gjøre.

Midt oppi alt dette vil jeg også fremheve de grafiske aspektene, som er overraskende bra både når det gjelder utseende og animasjoner. Det ser virkelig ut som å se på en anime når galskapen starter, og det er akkurat det utviklerne ønsket å oppnå.

Dragon Ball: Sparking! Zero er mer et actionspill enn et kampspill, og jeg kan ikke annet enn å tro at fans av Dragon Ball vil ha stor glede av dette. Hvorvidt spillmodusene holder i det lange løp og hvor godt online-mekanikken fungerer, gjenstår å se når tiden kommer for en anmeldelse. I mellomtiden er jeg imidlertid faktisk veldig positiv til dette.