Vi har spilt Aliens: Fireteam Elite

Alien er en av de ikoniske filmseriene som kun sjeldent har lyktes som spill. Det seneste Alien Isolation fanger mange av den originale filmens aspekter og er en ganske unik horroropplevelse, men ellers har spill som Aliens: Colonial Marines og Aliens vs. Predator ikke akkurat vært noe å rope hurra for. Nå forsøker Cold Iron Studios å gjenopplive lisensen med Aliens: Fireteam Elite, et kooperativt tredjepersonsskytespill hvor man spiller som en gruppe Colonial Marines sendt på oppdrag i Xenomorph-territorium. Det lyder nesten skremmende generisk ut, og spillet leverte også et blandet inntrykk da jeg nylig fikk lov til å teste det selv.

Først og fremst er det vanskelig å si om spillet har noen form for bakgrunnshistorie da jeg ble kastet direkte ut i kamp umiddelbart etter å ha skapt min karakter. Det var ikke engang et treningsoppdrag. Jeg følte meg litt som et nyfødt føll kastet ut i en skremmende verden, hvor det bare handler om å komme seg på bena så fort som mulig, ellers går ting fort galt. Spillets gameplay er heldigvis ganske simpelt, men det hadde vært fint med en ordentlig introduksjon.

Spillet kan ganske enkelt beskrives som en klassisk Horde Mode, hvor du dog i stedet for å forsvare deg mot bølger av angripende fiender, spiller igjennom et nivå hvor du må utføre en rekke oppgaver. På mange måter føles det veldig likt Gears of War, hvor bevegelsene er litt tunge, men våpen til gjengjeld er lette og responsive. Du kommer til å måtte skyte deg gjennom hundrevis av Xenomorphs i hvert nivå, så det er ingen grunn til å spare på ammunisjonen.

Dessverre føles det hele veldig endimensjonalt, og det er ikke mye dybde. Du beveger deg for det meste bare ned gjennom trange korridorer og slakter alle monstre på din vei. Det er som sådan underholdende nok, men spillets langtidsholdbarhet bekymrer meg. Dette blir ikke hjulpet av kampstilen Aliens: Fireteam Elite bruker, som skriker samarbeidende spill. Så til tross for at muligheten for å spille solo eksisterer, vil du virkelig ikke få en god representasjon av det som blir levert uten et par pålitelige medsoldater ved din side.

Et av elementene som tross alt imponerer er de mange tilpasningsmulighetene. Det er mange parametre å justere på når du skaper din egen karakter, karakterklassene har alle unike våpen og egenskaper (det kan være den støttende Doc eller eksplosjonseksperten Demolisher), og det er masser av våpen å låse opp og oppgradere. Du kan også bruke Challenge Cards som lar deg tilpasse vanskelighetsgraden til hvert enkelt oppdrag. Kombinert med flere forskjellige fiendetyper, som både kan angripe fra avstand eller rive deg i fillebiter på nært hold, er det en viss taktisk dybde i spillet, selv om du for det meste kjemper deg fra sjekkpunkt til sjekkpunkt.

Den relaitve ensformigheten er nettopp en av grunnene til at Challenge Cards er så viktige for opplevelsen, da de utover vanskelighetsgraden utgjør den eneste måten å endre spillets gameplay på. Du kan for eksempel gjøre det vanskeligere for deg selv ved å begrense utvalget ditt av våpen, eller lettere ved å forbedre skaden du deler ut. Denne funksjonen er langt fra unik til dette spillet, men den føles ekstra viktig her grunnet den manglende variasjonen. Leter du etter et Alien-spill som faktisk har litt narrativ dybde eller prøver noe nytt, så finner du ikke det her. Aliens: Fireteam Elite er enda et av de spillene hvor du holder avtrekkeren inne i tyve minutter og deretter tørker svetten av pannen din - hvilket det ikke er noe i veien med, det er bare ikke særlig nyskapende.

Du kan regne med solid gameplay (jeg opplevde bare noen meget små bugs i denne forhåndstitten) som byr på enkel underholdning. Du kan også få en seriøs utfordring hvis du velger å justere på spillets mange parametre. Men etter tre timer følte jeg allerede at jeg hadde sett og prøvd det meste i spillet. Forhåpentligvis har utvikleren mer på lur - enten ved lanseringen eller på sikt - for ellers tror jeg Aliens: Fireteam Elite får problemer med å overbevise selv de største fans av sjangeren.